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Kamyonet çarpan yaya yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Mehmet Işık (85), yaralandı

22 Mart 2018 15:07

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Mehmet Işık (85), yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Yeşil Mahalle, Stadyum Kavşağı\'nda meydana geldi. Alaattin Demir (42) yönetimindeki 09 NM 363 plakalı kamyonet, kavşakta, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Işık\'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını asfalta çarpan Işık, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 acil servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Işık, Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Işık\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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