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Kamyonet, beton aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan kamyonette 5 kişi yaralandı

21 Aralık 2017 17:00

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan kamyonette 5 kişi yaralandı.
Kaza, Keşan-Uzunköprü karayolu üzerindeki Kavacık Kavşağı\'nda meydana geldi. Keşan\'dan, Uzunköprü yönüne giden 32 yaşındaki Mehmet Hanifi Sarıkaya yönetimindeki 22 RT 114 plakalı kamyonet, Kavacık Kavşağı\'nda çiy nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Sarıkaya ile araçta bulunan Ferdi Sakızcıoğlu (16), Maşuk Sakızcıoğlu (22), Saki Sakızcıoğlu (18) ve Savaş Sakızcıoğlu (22) yaralandı. Beton aydınlatma direği tek katlı bir evin bahçe duvarının üzerine devrildi. Yaralılar, yoldan geçen araçlarla Uzunköprü Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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