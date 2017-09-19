T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonet baraja uçtu, sürücü öldü

Yaşar COŞKUN/AHIRLI (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ahırlı İlçesi'nde kontrolden çıkan kamyonet baraja uçtu, sürücü Murat Dumaner yaşamını yitirdi

19 Eylül 2017 20:41

Yaşar COŞKUN/AHIRLI (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ahırlı İlçesi\'nde kontrolden çıkan kamyonet baraja uçtu, sürücü Murat Dumaner yaşamını yitirdi.
Kaza, Çiftlik Mahallesi yakınlarındaki Suğla Barajı\'nda meydana geldi. Çoban 34 yaşındaki Murat Dumaner yönetimindeki 42 EL 752 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp baraja uçtu.  Durumu fark eden çevredekiler güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri Dumaner\'in cansız bedenini sudan çıkardı. Dumaner\'in cesedi otopsi yapılması için Konya Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar COŞKUNAHIRLI Konya DHA KONYA AhırlıMurat DumanerKazaMahallesiSuğla BarajıDumanerELOlayKonya Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24