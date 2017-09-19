Kamyonet baraja uçtu, sürücü öldü

Yaşar COŞKUN/AHIRLI (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ahırlı İlçesi\'nde kontrolden çıkan kamyonet baraja uçtu, sürücü Murat Dumaner yaşamını yitirdi.

Kaza, Çiftlik Mahallesi yakınlarındaki Suğla Barajı\'nda meydana geldi. Çoban 34 yaşındaki Murat Dumaner yönetimindeki 42 EL 752 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp baraja uçtu. Durumu fark eden çevredekiler güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri Dumaner\'in cansız bedenini sudan çıkardı. Dumaner\'in cesedi otopsi yapılması için Konya Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

