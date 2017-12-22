Kamyonet 40 metrelik uçuruma yuvarlandı 

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ\'ın Palu ilçesinde, 40 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Palu ilçesi Karşıbahçeler Mahallesi Değirmenbaşı mevkiinde Mahmut Ü., yönetimindeki 23 P 1170 plakalı yük dolu bir kamyonet, yağmur sonrası kayganlaşan yolda rampa çıkarken 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesine üzerine olay yerine gelen ekipler, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Mahmut Ü.\'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı Palu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen kamyonet sürücüsü, daha sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

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