T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonet 40 metrelik uçuruma yuvarlandı 

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-  ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, 40 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

22 Aralık 2017 17:35

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-  ELAZIĞ\'ın Palu ilçesinde, 40 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Palu ilçesi Karşıbahçeler Mahallesi Değirmenbaşı mevkiinde Mahmut Ü., yönetimindeki 23 P 1170 plakalı yük dolu bir kamyonet, yağmur sonrası kayganlaşan yolda rampa çıkarken 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesine üzerine olay yerine gelen ekipler, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Mahmut Ü.\'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı Palu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen kamyonet sürücüsü, daha sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞDHA  ELAZIĞ PaluPaluKarşıbahçeler Mahallesi DeğirmenbaşıMahmutVatandaşlarınYaralı Palu Devlet HastanesiDurumununElazığ FıratHastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24