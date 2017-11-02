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Kamyondaki yangını esnaf söndürdü

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan İlçesi'nde hareket halindeyken patlayan lastiği alev alan kurtarıcı kamyondaki yangın, esnafın müdahalesiyle söndürüldü

02 Kasım 2017 20:41

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan İlçesi\'nde hareket halindeyken patlayan lastiği alev alan kurtarıcı kamyondaki yangın, esnafın müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, saat 14.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Soner Sucu yönetimindeki 06 AZ 2429 plakalı kurtarıcı kamyonun arka lastiği, seyir halindeyken büyük bir gürültüyle patladı. Çevrede paniğe neden olan patlamayla birlikte kurtarıcının arka lastiklerinden alevler yükselmeye başladı. Çevre esnafın yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

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