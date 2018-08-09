Kamyonda kalp krizi geçirip, öldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçe Belediyesi\'nde şoför olarak çalışan Erol Erdoğmuş (47), kullandığı kamyonda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi\'nde meydana geldi.

Osmancık Belediyesi\'nde şoför olarak çalışan 2 çocuk babası Erol Erdoğmuş, yol yapım çalışmalarında kullanılan kamyonda otururken aniden fenalaştı. Bir süre sonra Erdoğmuş\'u kullandığı kamyonda hareketsiz gören arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi\'nde kalp krizi geçirdiği saptanan Erdoğmuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Erol Erdoğmuş\'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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