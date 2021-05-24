Kamyonda haftalarca bekletilen 500 binden fazla arı ölü bulundu

ABD'de bir UPS kamyonunun içinde haftalarca bekletilen 500 binden fazla arı, ölü hâlde bulundu.

The Hill'de yer alan habere göre, UPS'e ait bir kamyon, yanlış paketleme nedeniyle haftalarca Boston yakınlarında bekletildi. UPS Boston "Son haftalarda müşteriyle iletişim hâlindeydik ve yerel arıcıların güvenli bir şekilde arıları kontrol altına alıp yerini değiştirmesi için görüşmeler yapıyorduk" dedi.

Araçtan birkaç arının kaçtığının tespit edilmesi üzerine UPS, çarşamba günü bir arıcı çağırdı. Arıcı geldiğinde kamyonun içindeki arıların yarısından çoğunun öldüğü görüldü.

Massachusetts eyaleti eski Tarım Departmanı müfettişi Anita Deely "Eğer hemen birini çağırsalardı hemen hemen tüm arılar kurtarılabilirdi. Gerçekten çok üzücü" dedi.

Deeley, kamyon içinde arıların yalnızca birkaç gün yaşayabileceği kadar gıda olduğunu söyledi. Deeley açıklamalarına şöyle devam etti "Bal arıları ölüyor. Onlar, çok çok çok önemli tozlayıcılar. Yediğimiz yiyeceklerin yaklaşık üçte birinin polenini taşıyorlar. Arılar olmasaydı tabağımızdaki meyve ve sebzelerin çoğunu görmezdik. Ekosistem için çok önemliler"