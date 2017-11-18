Kamyonda 31 bin paket kaçak sigara bulundu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, polisin durumundan şüphelenerek arama yaptığı kamyonda 31 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda durumundan şüphelenip takip ettiği bir kamyonu kent girişinde durdurdu. Ekiplerin arama yaptığı kamyonun kasasında 31 bin 910 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.



FOTOĞRAFLI