T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonda 31 bin paket kaçak sigara bulundu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, polisin durumundan şüphelenerek arama yaptığı kamyonda 31 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

18 Kasım 2017 18:12

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, polisin durumundan şüphelenerek arama yaptığı kamyonda 31 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda durumundan şüphelenip takip ettiği bir kamyonu kent girişinde durdurdu. Ekiplerin arama yaptığı kamyonun kasasında 31 bin 910 paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleEkiplerinSigaralaraFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24