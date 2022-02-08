Kamyonculardan akaryakıt zammı uyarısı: 'Nakliye durursa bu ülke felç olur'

Akaryakıta sürekli gelen zamlar artık nakliyecileri isyan ettirdi. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un derdini dinlediği bir kamyoncu, "Buradan Konya'ya 4 bin liraya mal götürecektim. Elimizde 2 bin lira kalacaktı. Gelen 80 kuruş zamla şimdi bunun 1.750 lirası yakıta gidecek. 250 lirayla eve döneceğiz. Nakliye durursa bu ülke felç olur" dedi.

Peş peşe gelen akaryakıt zamlarının nakliyeciyi, şoförleri perişan ettiğini söyleyen CHP milletvekili Güzelmansur, Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Kırıkhan Kamyon ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde nakliyecilerin dertlerini dinledi.

Hatay organize sanayiden Konya’ya götürmek üzere aracını yükleyen bir nakliyeci Güzelmansur’a şunları söyledi:

"Akşam 12'den sonra zam gelecek"

"Buradan Konya'ya 4 bin liraya mal götürecektim. Elimizde 2 bin lira kalacaktı. Gelen 80 kuruş zamla şimdi bunun 1.750 lirası yakıta gidecek. 250 lirayla eve döneceğiz, çocuklara ekmek alacağız. Bekleyeceksin fabrikanın kapısını ekmek yok su yok. Bekleyeceksin 3-4 bin lira yük götüreceksin. Akşam 12’den sonra zam gelecek. Sabaha baş başasın."

"Nakliye durursa hayat felç olur"

Kamyonunun 2 deposunun 17 bin lira mazot aldığını söyleyen nakliyeci, “Yarın bu arabanın depoları 19 bin liraya dolacak. Nereden 19 bin lirayı verecek. Otoyolu sayma zaten… Evimizin elektriği 110 liraydı. 341 lira elektrik parası geldi. Bir devlet vatandaşını yandaşa soyduruyorsa bu yazık bir şey. Biz vergimizi, BAĞ-KUR’umuzu ödüyoruz, ama neden bizi TEDAŞ’a şuna buna soydurma zorunluluğu duyuyorlar. Nakliye durursa bu ülke felç olur" dedi.

"Yaşım daha 20, petrole 30 bin borcum var"

Bir başka nakliyeci ise birçok yere borcunu olduğunu belirterek, “Benim yaşım daha 20. Petrole 30 milyar (30 bin TL) borcum var. Sanayiye 25 bin lira borcum var. Lastikçiyi hiç katmıyorum” diye konuştu.

"Her gün zam geliyor ama nakliye sektöründe fiyatlar artımıyor"

17 bin 900 TL’ye dolan bir TIR’ın akaryakıt deposunun, son gelen 80 kuruşluk zamla artık 19 bin TL’ye dolacağını söyleyen Güzelmansur “Lastiğe, elektriğe her gün zam geliyor. Ama nakliye sektöründeki fiyatlar artmıyor. Bugün 80 kuruş zam geliyor. Yarın 80 kuruş demek yüzde 6-7 civarı demek. Yüzde 6-7 nakliye artacak mı? Artmaz. Bu kimin cebinden gidiyor? Sizin cebinizden gidiyor” dedi. (ANKA)