Kamyoncular meclis binasını sardı

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Protesto çerçevesinde yüzlerce kamyon meclis binasının çevresini sardı, ancak trafiği kilitlemekte başarılı olamadılar.Kamyon şoförleri, başbakan Julia Gillard'ı yeşillerin desteğini alabilmek için sözlerini tutmamakla suçluyor.Reuters haber ajansı, protestocuların ara seçim ve yeni bir hükümet talep ettiğini aktarıyor.Ajansa konuşan Yeşiller Partisi'nin lideri Bob Brown, göstericilerin "her şey ve hiçbir şey hakkında" şikayet ettiklerini söyledi.Temiz enerji devrimiGillard, verginin ülkenin temiz enerji devriminin ilk adımı olduğunu söylüyor.Avustralya, kişi başına en yüksek sera gazı salımı olan ülkelerden biri.Reuters'a göre, Avustralya parlamentosunun pazartesi günü kabul ettiği plan ise çiftlik ve ormancılık faaliyetleriyle ilişkili karbon kredilerinin oluşturulması ve ticaretini düzenleyecek.Ajans, bu planın 2012'nin ortasından itibaren karbon gazı salımının ücretlendirilmesi uygulamasını destekleyeceğini de aktarıyor.Karbon salımının vergilendirilmesine ilişkin yasa ise 2011'in ilerleyen aylarında parlamentoya sunulacak.Gillard'ın azınlık hükümetininin muhalifleri, hükümeti ekonomi politikalarında başarısız olmakla suçluyor.