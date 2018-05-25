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Kamyona yüklediği tomruğun çarpmasıyla öldü

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesinde, kamyona yüklediği tomruğun göğsüne çarpması sonucu yaralanan Alaattin Demirci (49) yaşamını yitirdi

25 Mayıs 2018 14:32

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Ulus ilçesinde, kamyona yüklediği tomruğun göğsüne çarpması sonucu yaralanan Alaattin Demirci (49) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Ulus\'a bağlı Kirsinler köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanda kamyonuna tomruk yükleyen Alaattin Demirci\'nin halatın kopması sonucu göğsüne tomruk çarptı. Yaralanan Alaattin Demirci, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Alaattin Demirci tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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