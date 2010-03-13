Kamyona takipsizlik kararı

T24 - Savcılık takipsizlik kararı verdi, Ankara'yı karıştıran kamyon aklandı. Savcı kozmik oda operasyonuyla bağlantılı olabileceği iddiasıyla düğmeye basmış.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Terörle Mücadele polisi tarafından ‘kirli silahlar taşıyor’ ihbarı nedeniyle durdurulan mühimmat yüklü kamyon konusundaki soruşturmasını takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Savcı, takipsizlik kararına, ‘kamyonda bulunan el bombaları ile Çukurambar soruşturması arasında bağ kurulamamasını’ gerekçe yaptı. Savcılık kararında, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne elektronik posta ile TSK’ya ait askeri malzeme taşıyan kamyonun ihbar edildiği belirtildi.



Savcı Mustafa Bilgili, sözkonusu kamyonun Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı ile ilgili yürüttüğü soruşturmayla irtibatlı olabileceği gerekçesiyle arama yapılması talimatı verdiğini anlattı. (Savcının bahsettiği soruşturma Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddialarıyla başlamış. Arınç’ı takip ettiği öne sürülen Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’ndan subaylar gözaltına alınmıştıtı. Daha sonra kurumdaki kozmik odada ara başlatılmıştı.) Ayrıca savcılık kararında söz konusu kamyonda bombalar olduğunun tespit edilmesinin ardından patlama ihtimali nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü ifade edildi. Araçta görevli astsubayın ibraz ettiği görevlendirme yazısında ‘Seri numarasız el bombalarına seri numara verilmesi faaliyeti kapsamında Güllük-Milas’taki mevcut el bombalarının tümünün Oğul Bey Kışlasına nakledildiğinin anlaşıldığı belirtildi.



Kamyonda bulunan el bombalarının TSK’ya ait olduğunun aramada çıkan belgelerle tespit edildiğine işaret edilerek “Dava dosyasının incelenmesinde Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda bir kısım subay ve astsubayla ilgili yürütülen soruşturma ile söz konusu ihbarın irtibatının tespit edilmemesi sebebiyle yeni bir soruşturma numarasına kaydedilmiştir. Olayda suç unsuru bulunmaması sebebiyle kovuşturma yer olmadığına karar verilmiştir “denildi.

Savcılığın takipsizlik kararında ihbarı yapan kişinin bulunması ve cezalandırılması için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.





‘Polis-asker meselesi değil’



İçişleri Bakanı Beşir Atalay dün Abant Platformu’nun toplantısı sonrasında gazetecilerin emniyetle asker arasında bir iletişim sorunu bulunup bulunmadığının sorması üzerine şunları söyledi: “Hayır, hayır bu emniyet, asker meselesi değil. Şu anda yargının elindeki bir konu. Ben yargının elindeki konularla ilgili genelde açıklama yapmam. Yargının açıklama yapmasını bekleriz. Çünkü neticede emniyet bu işi götürür yargıya teslim eder. Yargı bu işin bütün boyutlarını araştırır, sonra da karar verir.”





‘Yargıya havale ediyorum’



Atalay, bu işin içinde yasa dışı olabilecek bir unsur olup olmadığı sorulunca da “Önceden o tür şeyler vardı ki onun için yargı el koydu. Bu tür şeylerde, güvenlikle ilgili bir sorun olduğunda mutlaka yargıya uzanır. Demek ki o safhada öyle bir şey vardı. Ama sonradan o aydınlatılmış olabilir. O anlamda ben yargıya havale ediyorum. Çünkü bütün belgeleri topladılar. Konuyla ilgili bütün boyutları onlar biliyorlar şu anda. Hatta ihbar edenin kimliği ile ilgili açıklamalar oldu” diye konuştu.





