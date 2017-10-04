Kamyona çarparak ölen motosiklet tutkunu genç toprağa verildi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- MANİSA yakınlarında yönetimindeki motosikletle park halindeki kamyona çarşarak ölen Silivri Motosiklet Kulübü üyesi ve AK Parti eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bayram Üstündağ, Silivri\'de toprağa verildi.

Manisa girişinde meydana gelen kazada park halindeki kamyona arkadan çarparak yaşamını yitiren Bayram Üstündağ için bugün Silivri Esentepe Mustafa Fahri Anıl Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına yakınları, arkadaşları katıldı. Törene ayrıca AK Parti’den çok sayıda yerel yönetici ve meclis üyesinin yanı sıra Emniyet Müdürü Taner Ertürk ve Silivri Motosiklet Kulübü üyelerinin yanı sıra büyük kalabalık katıldı. Kılınan namaz ve okunan dua ardından Bayram Üstündağ’ın cenazesi Yolçatı Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



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