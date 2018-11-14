Kamyona çarpan TIR'daki 2 kişi yaralandı

Kadir AYDINIŞIK/İVRİNDİ(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de, kamyona çarpan TIR\'daki 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İvrindi ilçesi Yağlılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İbrahim Gündoğan (48) idaresindeki bir maden şirketine ait 10 H 9794 plakalı damperli TIR, karşı yönden gelen İvrindi Belediyesi\'ne ait Abdullah Demir yönetimindeki 10 P 7447 plakalı kamyonun kasasına çarptı. Kazada TIR\'ın ön kısmı hurdaya dönerken sürücü İbrahim Gündoğan ile yanında bulunan yolcu Ahmet Fatih Eybek (22) içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. TIR içinde sıkışan Gündoğan ve Eybek itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla götürüldükleri Balıkesir Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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