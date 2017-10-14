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Kamyona çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kamyona çarpan tankerin sürücüsü yaralandı

14 Ekim 2017 23:58

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kamyona çarpan tankerin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden 56 yaşındaki Faruk Özaltun yönetimindeki 33 E 0340 plakalı tanker, aynı yöne giden 38 yaşındaki Yahya Erkul yönetimindeki 06 EU 8151 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yaralanan tanker sürücüsü Faruk Özaltun, araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ve karayolları ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Özaltun, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle yolda tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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