Kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bülent KAYAHAN/KÖPRÜBAŞI (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Köprübaşı ilçesinde, otomobil sürücüsü, belediyeye ait kamyona çarptı. Kazada 2 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Köprübaşı ilçe girişinde meydana geldi. Borlu Mahallesi yönüne giden Kudret Kaya yönetimindeki 45 PN 130 plakalı yük kamyonuna, İbrahim Usta\'nın (27) kullandığı 45 U 6287 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Usta ile araçtaki Mustafa Çelik yaralandı. Köprübaşı Belediyesi\'ne ait kamyon ile sürücüsü ise kazada zarar görmedi. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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