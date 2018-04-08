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Kamyona çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Turgay Türkay (34), yaşamını yitirdi

08 Nisan 2018 14:17

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Turgay Türkay (34), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Salihli\'nin kırsal Hasalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Pürcü\'nün (42) kullandığı 06 FH 8622 plakalı kamyon ile karşıdan gelen Turgay Türkay yönetimindeki 45 SC 1097 plakalı motosiklet Seralar mevkisinde çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Türkay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyon şoförü Pürcü, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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