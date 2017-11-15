T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, motosiklet ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı

15 Kasım 2017 20:14

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, motosiklet ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yüzünü direksiyona çarpan kamyon sürücüsünün çenesi kırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesi Tepecik Mahallesi yolunda meydana geldi. Tolga Kan’ın kullandığı 16 EIS 57 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Tuncay Karaca\'nın yönetimindeki 16 SG 569 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kan, ağır yaralanırken, yüzünü direksiyona çarpan kamyon sürücüsü Karaca’nın da çenesi kırıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Kan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hayrettin GÖKMUSTAFAKEMALPAŞA Bursa DHABURSAnın MustafakemalpaşaKazadaKazaMustafakemalpaşaTepecik MahallesiTolga KanınEISTuncay KaracaSGKanKaracanınYaralılarMustafakemalpaşa Devlet HastanesiMotosikletKanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24