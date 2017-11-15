Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, motosiklet ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yüzünü direksiyona çarpan kamyon sürücüsünün çenesi kırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Mustafakemalpaşa ilçesi Tepecik Mahallesi yolunda meydana geldi. Tolga Kan’ın kullandığı 16 EIS 57 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Tuncay Karaca\'nın yönetimindeki 16 SG 569 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kan, ağır yaralanırken, yüzünü direksiyona çarpan kamyon sürücüsü Karaca’nın da çenesi kırıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Kan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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