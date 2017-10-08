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Kamyona çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı

08 Ekim 2017 05:14

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Körfez Yeni Yalı Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otobüs firmasına ait 41 P 8264 plakalı müşteri servis aracı, önce park halindeki 34 JL 1863 plakalı kamyona, ardından da yol kenarındaki viyadüğün ayaklarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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