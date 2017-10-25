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Kamyon, yol kenarındaki nar satıcısına çarptı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında tezgahta nar satan Süleyman Eren'e çarptı

25 Ekim 2017 00:18

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde kontrolden çıkan kamyon, yol kenarında tezgahta nar satan Süleyman Eren\'e çarptı. Kazada, Eren ile kamyon şoförü Murat Ayama yaralandı. 
Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemer-Antalya karayolu Göynük kavşağında meydana geldi. Murat Ayama yönetimindeki 07 GJJ 85 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında kurduğu tezgahta nar satan Süleyman Eren\'e çarptı. Kazada Süleyman Eren ağır, şoför Murat Ayama ise hafif yaralandı, tezgahtaki narlar ise etrafa saçıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılardan Murat Ayama, Özel Antalya Yaşam Hastanesi\'ne, Süleyman Eren ise Özel Antalya Olimpos Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Eren\'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Görgü tanığı Turgut Çot, kamyonun çok hızlı şekilde trafik ışıklarından geçip, Süleyman Eren\'e çarptığını söyledi.
Kazayı haber alıp gelen Süleyman Eren’in yakınları, çevreye saçılan narları toplayarak araca yükledi.

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