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Kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü BOZYAZI (A.A)

07 Ekim 2011 13:14

-Kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü BOZYAZI (A.A) - 07.10.2011 - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sabaha karşı sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 27 YR 038 plakalı kamyon, ilçenin Devrent ve Çandır köylerinden elma yükledikten sonra ilçe merkezine doğru hareket etti. Ağlıca Gökçukur mevkinde virajı alamayan kamyon, yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazanın etkisiyle plakası kaybolan ve yaklaşık 4 saat sonra bulunabilen kamyondaki yükler ve içerisindeki yolcuların yaklaşık 500 metrelik alana dağılması üzerine, jandarma bir süre arama yaptıktan sonra 3 kişinin cesedine ve bir yaralıya ulaştı. Yapılan incelemenin ardından Mehmet Karakartal (52), Hacı Abdullah Kahraman (42) ve Mehmet Yıldırım'a (31) ait olduğu belirlenen cesetler Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Kazada ağır yaralanan Vedat Akar ise (36) Anamur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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