T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyon, TIR'a çarptı: 1 ölü

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir İlçesi'nde TIR'ın dorsesine arkadan çarpan kamyonun şoförü yaşamını yitirdi

06 Kasım 2017 22:18

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde TIR\'ın dorsesine arkadan çarpan kamyonun şoförü yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Konya- Akşehir Karayolu\'nda Kozağaç Kavşağı\'nda meydana geldi. 48 yaşındaki Ahmet Şensoy yönetimindeki 42 U 8677 plakalı Akşehir Belediyesi\'ne ait kamyon, iddiaya göre 38 yaşındaki Sinan Çavdar\'ın kullandığı 27 AVV 45 plakalı TIR\'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan sürücü Şensoy, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan belediyede taşeron şoför olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Şensoy, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 
Kurtarma çalışması sırasında sürekli sürücü Şensoy\'un durumunu soran ve kazayı yara almadan atlatan Sinan Çavdar, \'\'Ne oldu yaşıyor mu? Ne olur hayatta olduğunu söyleyin bana\'\' diyerek ağladı. Çevreden geçen meslektaşları sürücü Çavdar\'ı sakinleştirmeye çalıştı. Şerit değiştirmek isterken kazanın meydana geldiğini anlatan Çavdar, \'\'Kendimi sağ şeride atmak isterken birden arkadan çarptı. Ne olduğunu anlamadım\" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

​FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla MEMİŞAKŞEHİR Konya DHA KONYA AkşehirTIRKazaKonya Akşehir Karayolu Kozağaç KavşağıAhmetAkşehir BelediyesiSinanAVVAmbulansla Akşehir Devlet HastanesiNe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24