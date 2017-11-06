Kamyon, TIR'a çarptı: 1 ölü

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde TIR\'ın dorsesine arkadan çarpan kamyonun şoförü yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Konya- Akşehir Karayolu\'nda Kozağaç Kavşağı\'nda meydana geldi. 48 yaşındaki Ahmet Şensoy yönetimindeki 42 U 8677 plakalı Akşehir Belediyesi\'ne ait kamyon, iddiaya göre 38 yaşındaki Sinan Çavdar\'ın kullandığı 27 AVV 45 plakalı TIR\'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan sürücü Şensoy, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan belediyede taşeron şoför olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Şensoy, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kurtarma çalışması sırasında sürekli sürücü Şensoy\'un durumunu soran ve kazayı yara almadan atlatan Sinan Çavdar, \'\'Ne oldu yaşıyor mu? Ne olur hayatta olduğunu söyleyin bana\'\' diyerek ağladı. Çevreden geçen meslektaşları sürücü Çavdar\'ı sakinleştirmeye çalıştı. Şerit değiştirmek isterken kazanın meydana geldiğini anlatan Çavdar, \'\'Kendimi sağ şeride atmak isterken birden arkadan çarptı. Ne olduğunu anlamadım\" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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