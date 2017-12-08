Kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da kırmızı ışıkta bekleyen TIR\'a arkadan çarpan kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum- Ankara karayolu sanayi kavşağında dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Küçük yönetimndeki 19 DA 944 plakalı kamyon kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Sarı Aslan\'ın kullandığı 71 AF 829 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmında hasar oluşan kamyon sürücüsü direksiyon başında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü Küçük kurtarılırken, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansa alınan kamyon sürücüsü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına ılındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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