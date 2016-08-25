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BBC Türkçe

Kamyon şoförü Pokemon GO oynarken bir kişiyi ezdi

İki kadına çarpan kamyon şoförü gözaltına alındı

25 Ağustos 2016 14:55

Japonya'da bir kamyon şoförü Pokemon GO oynarken iki kadına çarptı ve yayalardan birisini ezerek öldürdü.

Japonya'daki olay, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanmaya başlanan ancak yetkililerin sık sık 'Trafikte dikkat edin' uyarılarına sebep olan Pokemon GO nedeniyle meydana gelen ilk ölüm olarak kayda geçti.

Japon emniyeti sözcüsü, gözaltına alınan kamyon şoförünün ifadesinde "Oyunu oynarken dikkatim dağıldı, yola bakmadım" dediğini aktardı.

Pokemon GO'yu Nintendo ile birlikte geliştiren Niantec firması, oyun oynanırken süratin artması halinde kullanıcıyı uyaran bir yama eklemişti.

Nintendo sözcüsü ise Japonya'daki ölüm olayından sonra "Herkesin güven içinde oyunu oynayabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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JaponyaPokemon GOGO NintendoNiantec

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