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KAMYON POLİS MİDİBÜSÜNE ÇARPTI: 11 YARALI KONYA (A.A)

21 Aralık 2010 12:24

-KAMYON POLİS MİDİBÜSÜNE ÇARPTI: 11 YARALI KONYA (A.A) - 21.12.2010 - Konya'da bir kamyonun polis servis midibüsüne arkadan çarpması sonucu, 11 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Necati A. yönetimindeki 11 DL 811 plakalı kamyon, merkez Selçuklu ilçesi Türmak Lisesi Kavşağı yakınlarında, adliyede görevli polis memurlarını taşıyan polis midibüsüne arkadan çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen midibüste bulunan 11 polis memuru yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı bir kadın polis memurunun hamile olduğu öğrenildi.  Kazanın ardından kamyon şoförü Necati A. gözaltına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın adliyede görevli polis memurlarını taşıyan servis aracına yoğun sis nedeniyle arkadan gelen aracın çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi. Namal, kazada 11 personelin hafif şekilde yaralandığını, kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

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