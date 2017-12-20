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Kamyon, polis kontrol noktasına çarptı: 2'si polis 3 yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, yem yüklü kamyonun direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak polis kontrol noktasına çarpmasıyla polis memurları Ersan Kaya ve Zeynep Düzgün ile sürücü Mehmet Cumhur Sülek'in yaralan

20 Aralık 2017 15:03

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Isparta\'nın Eğirdir ilçesinde, yem yüklü kamyonun direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak polis kontrol noktasına çarpmasıyla polis memurları Ersan Kaya ve Zeynep Düzgün ile sürücü Mehmet Cumhur Sülek\'in yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen kamyonun önce polis kontrol noktasının önündeki beton bariyerlere, ardından bariyerleri aşarak polis kulübesine çarptığı görüldü.
POLİS MEMURU BİRKAÇ SANİYEYLE KURTULDU
Kaza olmadan birkaç saniye önce polis memuru Ersan Kaya\'nın beton bariyerlerin olduğu noktadan geçerek kulübeye doğru gittiği de görüldü. Hemen ardından kamyonun gelerek çarpma anı görüntülere yansıdı. Polis memuru Zeynep Düzgün\'ün ise kaza anında kulübede olduğu belirtildi.

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