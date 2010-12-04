-KAMYON MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Küçükçekmece'de kömür yüklü kamyonun motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü. Edirne istikametine ilerleyen Ferhat Eren yönetimindeki 34 ZG 5970 plakalı kömür yüklü kamyon, TEM Otoyolu Altınşehir mevkisinde, Ali Şimşek idaresindeki 34 FM 0465 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklette bulunan Ali Şimşek ve Yusuf Sığırcı ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Sığırcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Şimşek, önce Bezmi Alem Vakıf Gureba Hastanesine, ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şimşek, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazaya yol açan kamyon sürücüsü Ferhat Eren ise polis merkezine götürüldü.