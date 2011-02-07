-KAMYON, MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 20 YARALI KIRŞEHİR (A.A) - 07.02.2011 - Kırşehir'de, kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Alan (41) yönetimindeki 29 AZ 347 plakalı kamyon, Kırşehir- Karakurt yolunun 18. kilometresinde, karşı yönden gelen Murat Meşe (29) yönetimindeki 40 M 0189 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Devrilen minibüste yolcu olarak bulunan Fatma Hançer (41), Nur Hançer (11), Hazine Kutlu (63), Döndü Sultan Keleş (19), Aysel Göçmen (29), İdare Göçmen (9), Büşra Göçmen, Kübra Keleş (20), Hüseyin Çelik (61), Ebrar Çelik (13), Mahmut Altuntaş (15), Hasan Yıldırım (56), İbrahim Altuntaş (80), Bedirhan Göçmen (5), Süleyman Güzel (27), Mert Demir (13), Gülnazik Göçmen (11), Elif Güzel (31) Salih Hançer ve sürücü Murat Meşe yaralandı. Yaralılar, Kırşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada, kamyon sürücüsü Yaşar Alan ise yara almadan kurtuldu. Minibüsün, Kırşehir ile Karakurt köyü arasında yolcu taşımacılığı yaptığı ve kazanın kent merkezinden köye gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.