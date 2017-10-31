Kamyon, minibüse çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun İlçesi\'nde kamyonun, yola çıkan minibüse çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece Göksun-Kayseri karayolunun 12\'nci kilometresindeki Mehmet Bey Köyü\'nde meydana geldi. Hasan Kocaboğaz yönetimindeki henüz plakası belirlenemeyen kamyon, yol kenarındaki lokantadan çıkan Hasan Gülmez yönetimindeki 46 F 3240 plakalı minibüse çarptı. Kazada, minibüste bulunan Osman Akyıl ile Şıko Ahmed hayatını kaybetti. Sürücüler Hasan Gülmez ve Hasan Kocaboğaz ile minibüste bulunan Muhammed Ahmed, Ümit Akkul, Ferhat Söyler ve Muhammed Salih yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı, ölen 2 kişinin cesetleri ise otopsi için morga konuldu.

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