Kamyon kontrolden çıktı, 5 çocuk öldü

T24 - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.



İlçenin Bahçelievler Mahallesi Samsun Caddesi'nde Ali Tarkan'ın (20) kullandığı 55 HN 688 plakalı kamyonet, Vabartum Alışveriş Merkezi Kavşağı'ndan karşı yöne geçmeye çalışan Kazım Edis yönetimindeki 55 PK 625 plakalı otomobile çarptı.



Kamyonet, çarpmanın etkisiyle önce yol kenarında yürüyen Ahmet Tarık (14) kardeşi Metin Abdullah Özışık (16) amcasının çocuğu Onur Özışık (13) ve arkadaşları Yusuf Aydın (16) ile Oğuzcan Bolat'a (12) daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 55 PN 597 ve 26 TV 296 plakalı otomobillere çarparak durdu.



Kazada Ahmet, Metin, Onur Özışık ile Yusuf Aydın ve Oğuzcan Bolat olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazanın ardından 2 sürücü gözaltına alınırken kamyonet sürücüsü Ali Tarkan'ın 0.52 promil alkollü çıktığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





