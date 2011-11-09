T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyon kontrolden çıktı, 5 çocuk öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

09 Kasım 2011 02:00

T24 - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi Samsun Caddesi'nde Ali Tarkan'ın (20) kullandığı 55 HN 688 plakalı kamyonet, Vabartum Alışveriş Merkezi Kavşağı'ndan karşı yöne geçmeye çalışan Kazım Edis yönetimindeki 55 PK 625 plakalı otomobile çarptı.

Kamyonet, çarpmanın etkisiyle önce yol kenarında yürüyen Ahmet Tarık (14) kardeşi Metin Abdullah Özışık (16) amcasının çocuğu Onur Özışık (13) ve arkadaşları Yusuf Aydın (16) ile Oğuzcan Bolat'a (12) daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 55 PN 597 ve 26 TV 296 plakalı otomobillere çarparak durdu.

Kazada Ahmet, Metin, Onur Özışık ile Yusuf Aydın ve Oğuzcan Bolat olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından 2 sürücü gözaltına alınırken kamyonet sürücüsü Ali Tarkan'ın 0.52 promil alkollü çıktığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24