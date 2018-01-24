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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, kavşakta bir kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

24 Ocak 2018 22:16

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, kavşakta bir kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Tire-Bayındır Karayolu Çatal Mevkisi\'nde meydana geldi. Bayındır\'dan Tire yönüne giden Sedat Sağcan\'ın (60) kullandığı 64 HH 466 plakalı kamyon, kavşakta kontrolsüzce anayola çıktığı öne sürülen Medine Öztürk (37) yönetimindeki 09 DJ 180 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü Medine Öztürk ile yanındaki Rumeysa Öztürk (25), Fatma Öztürk (40), Emine Ulusal (49), Dilber Selci (7) ile Yunus Emre Selci (2) yaralandı. Yaralılar Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Medine Öztürk\'ün durumun ağır olduğu bldirildi. Kazanın ardından kamyon şoförü Sağcan\'ı gözaltına alan jandarma, soruşturma başlattı.

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