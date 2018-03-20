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Kamyon ile duvar arasında sıkışıp, öldü

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde fren balata ustası Abuzer Karayel (34) tamir için gelen kamyonun altına konulan krikonun devrilmesi sonucu duvarla, araç arasında sıkışarak yaşamını yitirdi

20 Mart 2018 14:31

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde fren balata ustası Abuzer Karayel (34) tamir için gelen kamyonun altına konulan krikonun devrilmesi sonucu duvarla, araç arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.
Sanayi sitesinde Abuzer Karayel\'in işyerine fren tamiri için gelen kamyonun altına konulan kriko, kayarak düştü. Bu sırada kamyonun önünde duran Abuzer Karayel, duvar ile aracın arasında sıkıştı. Bulunduğu yerden kurtarılan Karayel\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve bir çocuk babası Karayel\'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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