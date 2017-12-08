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Kamyon devrildi, trafik durdu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, azot tüpü yüklü kamyonun devrilmesi sonucu D-100 karayolu ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu

08 Aralık 2017 20:13

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, azot tüpü yüklü kamyonun devrilmesi sonucu D-100 karayolu ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza saat 15.00 sıralarında, D-100 karayolu Adapazarı sapağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cevat K. yönetimindeki 41 U 1426 plakalı kamyon şerit değiştirirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonda yüklü azot tüpleri yola saçılırken, yol trafiğe kapandı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazada hafif yaralanan Cevat K. kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kamyon yol kenarına çekilirken, karayolunda trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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