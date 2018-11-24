Kamyon devrildi, sürücü öldü

Ramazan TUNCER- Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde yapımı süren hızlı tren tünel inşaatında çalışan Oğuzhan Kılınç (30) kullandığı kamyonun devrilmesi ile yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nurdağı ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Narlı Tüneli inşaatında meydana geldi. Tünel inşaatında kamyon şoförü olarak çalışan Oğuzhan Kılınç, bilinmeyen bir nedenle plakası öğrenilemeyen kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kamyonun altında kalan Kılınç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kılınç\'ın ölümü mesai arkadaşları ile 8 aylık eşini yasa boğdu. Kılınç bugün Naimler Mahallesi\'nde toprağa verildi.

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