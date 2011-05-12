-KAMYON DEVRİLDİ: 22 YARALI MUŞ (A.A) - 12.05.2011 - Muş'ta, pancar toplamaya giden kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kırkköy beldesinden Şenova köyüne pancar toplamaya giden Yunus Güler yönetimindeki 49 AS 960 plakalı kamyon, ön lastiğinin patlaması sonucu Erzurum-Muş karayolunun Şenova köyü yakınlarında devrildi. Kazada kamyonette bulunan aralarında kadın ve çocukların yer aldığı Mehmet, Necmiye, Zehra, Yusuf ve Ümit Bacaro, Zehra, Zennure, Çimen, Arzu ve Onur Günel, Songül, Kader ve İsmail Bozkurt, Zeynep ve Mehmet Temizel, Esra, Bahar ve Hakim Özmen, Meryem, Hediye ve Savaş Güler ile sürücü Yunus Güler yaralandı. Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'nün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.