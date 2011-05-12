T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAMYON DEVRİLDİ: 22 YARALI MUŞ (A.A)

12 Mayıs 2011 13:49

-KAMYON DEVRİLDİ: 22 YARALI MUŞ (A.A) - 12.05.2011 - Muş'ta, pancar toplamaya giden kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kırkköy beldesinden Şenova köyüne pancar toplamaya giden Yunus Güler yönetimindeki 49 AS 960 plakalı kamyon, ön lastiğinin patlaması sonucu Erzurum-Muş karayolunun Şenova köyü yakınlarında devrildi. Kazada kamyonette bulunan aralarında kadın ve çocukların yer aldığı Mehmet, Necmiye, Zehra, Yusuf ve Ümit Bacaro, Zehra, Zennure, Çimen, Arzu ve Onur Günel, Songül, Kader ve İsmail Bozkurt, Zeynep ve Mehmet Temizel, Esra, Bahar ve Hakim Özmen, Meryem, Hediye ve Savaş Güler ile sürücü Yunus Güler yaralandı. Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'nün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24