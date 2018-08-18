T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyon devrildi 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

18 Ağustos 2018 03:18

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, TEM Otoyolu\'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Mehmet Nuri Bayyiğit idaresindeki 34 AN 5493 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kamyon sürücüsü Mehmet Nuri Bayyiğit ile araçta bulunan Cavit Gayranal yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCE TEM OtoyoluKazaTEM Otoyolu GümüşovaAnkaraNuri BayyiğitANKamyonMehmet Nuri BayyiğitCavit GayranalAcilAtatürk Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24