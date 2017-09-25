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Kamyon devrildi: 1 ölü

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan meyve yüklü kamyon, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi

25 Eylül 2017 13:28

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan meyve yüklü kamyon, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada bariyerlerin ok gibi kamyonunun kabin bölümüne saplanması sonucu sıkışan sürücü 48 yaşındaki İsmail Erkan, öldü.
Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail Erkan yönetimindeki 38 GG 722  plakalı meyve yüklü kamyon Ticaret Borsası Kavşağı\'nda kontrolden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarpıp, karşı şeride geçerek devrildi. Bariyerlerin kamyonun kabinine ok gibi saplanması sonucu araç içinde sıkışan sürücü Erkan, kaza yerinde öldü. Erkan\'ın cesedi AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ardından otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyondaki meyvelerde etrafa saçıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürüyor. 

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