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Kamyon çarpmıştı; 80 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

29 Haziran 2017 14:36

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı İsaören mahallesi yolunda 9 gün önce meydana gelen kazada, kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü 80 yaşındaki İdris Ergün yaşamını yitirdi. 

İnegöl´den İsaören Mahallesi'nde 20 Haziran günü Sercan T. yönetimindeki kamyon, iddiaya göre karanlık yolda virajda aniden önüne çıkan İdris Ergün yönetimindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı.

Ağır yaralanan sürücü 112 ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek ilk tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı. Ergün dün akşam yaşamını yitirdi. (DHA)

 

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