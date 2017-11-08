Kamyon çarpan yaşlı adam öldü

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, yolun karşısına geçerken kamyon çarpan 85 yaşındaki Halil Uzman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Tire-Ödemiş karayolunun kırsal Kırtepe Mahallesi yakınlarındaki Dörtyol Kavşağı\'nda bugan saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Minibüse binmek için kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Hali Uzman\'a, M.T.\'nin kullandığı kamyon çarptı. Başına darbe alan Uzman, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermnesi üzerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Uzman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü M.T.\'nin ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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