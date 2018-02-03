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Kamyon altında kalan bisikletli öldü

ADANA, (DHA)- ADANA'da, elektrikli bisikletli Ahmet Tataroğulları (66), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi

03 Şubat 2018 20:58

ADANA, (DHA)- ADANA\'da, elektrikli bisikletli Ahmet Tataroğulları (66), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi\'nde elektrikli bisikletle giden Ahmet Tataroğulları\'na, Fevzi G. yönetimindeki 01 B 7476 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altına düşen Tataroğulları,  olay yerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Tataroğulları\'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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