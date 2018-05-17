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Kamyon alt geçitte sıkıştı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, at geçite sıkışan bir kamyon trafik yoğunluğuna neden oldu

17 Mayıs 2018 19:26

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, at geçite sıkışan bir kamyon trafik yoğunluğuna neden oldu. Kamyon lastikleri indirilerek sıkıştığı yerden kurtarılabildi.
Bugün saat 14.00 sıralarında, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden Küçük Sanayi Sitesi yönüne giden 34 AFU 107 plakalı kamyon, Şehitler Mahallesi\'ndeki 3.50 metre yüksekliğinde alt geçitte sıkıştı. Alt geçitte sıkışan kamyon trafiğin aksamasına neden oldu. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyon şoföründen lastik havalarını indirmesini istedi. Lastik havalarının indirilmesinin ardından kapalı kasa kamyon bulunduğu yerden kurtarıldı. Yarım saatlik çabanın ardından kurtarılan kamyonun üst kısmında maddi hasar meydana geldi.

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