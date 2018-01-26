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KAMYON ALT GEÇİDE SIKIŞTI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA  Ataşehir'de kamyon alt geçide sıkıştı, yol trafiğe kapandı

26 Ocak 2018 17:44

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA 
Ataşehir\'de kamyon alt geçide sıkıştı, yol trafiğe kapandı. 
Ataşehir\'de bulunan Yenisahra alt geçidinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Emrah Ziya Keskin\'in kullandığı  06 DCJ 29 plakalı asansör taşıyan bir kamyon, alt geçide sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin aracı sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
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- Kamyonet görüntüsü
- Altgeçidin görüntüsü
- Yoldan görüntüler
- Kurtarma çalışmalarından görüntüler
- Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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