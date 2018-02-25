Kamuyu 118 bin lira zarara uğratan AKP'li belediye için İçişleri Bakanı Soylu soruşturma izni vermedi!

CHP’li belediyelere yönelik görevden almalar gerçekleşirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, kamuyu 118 bin TL zarara uğrattığı açığa çıkan AKP’li belediye için soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

CHP’li belediyelere yönelik görevden almalar gerçekleşirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, bakanlığının bürokratları tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda kamuyu 118 bin TL zarara uğrattığı açığa çıkan AKP’li belediye için soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

Konuyu gündeme taşıyan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu’nun iktidara ait belediyelere soruşturma açtırmayarak, suçluyu kayırdığını belirtti ve “AKP’li belediye başkanları hakkında yolsuzluk iddiasının yanı sıra, başkanlar ve bürokratların ilişki ağları üzerinden FETÖ ile iltisaklı olduklarına yönelik ithamlar ve deliller de var. Biz, kimseyi tehdit etmiyoruz. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

7 kez talep edildi

Kahramanmaraş’ın Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen ve belediye bürokratları hakkında inceleme başlatıldığını, incelemenin sonunda İçişleri Bakanlığı bürokratları Nuri Oytun Sezer ve Mustafa Pamukoğlu tarafından 132 sayfalık ön inceleme raporu hazırlandığını ve raporda kamunun 118 bin 610.17 TL zarara uğratıldığının tespit edildiğini anlattı. Özel’in aktardığına göre; Bakanlık bürokratlarının kamu zararını ortaya çıkarmasına karşın Bakan Soylu, soruşturma açılmasına izin vermedi. Özel, 7 ayrı iddia için soruşturma izni verilmesinin talep edildiğini ve 7 ayrı olayda 118 bin 610.17 TL’lik bir kamu zararı oluştuğunu belirterek, “Ön inceleme raporu Bakan Soylu’nun önüne gidiyor. Soylu, 13 sayfalık bir kararla soruşturma izni vermiyor. Kamu zararı söz konusu ve Soylu, bu dosyayı itinayla kapatıyor” dedi.

Özel: Gereği yapılsın

Daha önce Eceabat, Karapınar ve Trabzon belediye başkanlarına ilişkin olarak bazı iddiaları gündeme getirdiğini, bunlara karşın İçişleri Bakanlığı’nca adım atılmadığını anımsatan Özel şöyle konuştu:

“Çok sayıda yolsuzluk iddiası tarafımıza ulaşıyor. Bakan Soylu, partimizdeki bazı belediye başkanlarıyla ilgili iddialar gündeme geldiğinde, demokratik bir ülkede olmayacak bir biçimde genel başkanımızı tehdit etmiş, ‘turbun büyüğü heybede’ diyerek, bakanlık vasfıyla bağdaşmayacak ifadeler kullanmıştı. AKP’li belediye başkanları hakkında çok sayıda yolsuzluk iddiasının yanı sıra, başkanlar ve bürokratların ilişki ağları üzerinden FETÖ ile iltisaklı olduklarına yönelik ithamlar ve deliller bizlere ulaştı. Biz, kimseyi tehdit etmiyoruz. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Soylu’nun, suçluları partilerine göre tasnifleyen, suçluyu kayıran tavrını teşhir etmeyi sürdüreceğiz. Bu iddiaların önemli bir bölümü zaten yargıya taşınmış durumda. Bu iddia ve belgelerin yargıda takipçisi olacağız.”

Bu iddialar soruşturulm adı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü Belediyesi’nin kamuyu zarara uğratmasına ilişkin ön inceleme raporundaki iddialar şöyle:

Yakınlara kıyak: Orta İçme mezrasında Başkan Çeleğen ve yakınlarına ait yerlerde kamulaştırma kararı olmadan belediye bütçesinden istinat duvarı yapılıyor, kamunun 39 bin 157.80 TL zarara uğratıldığı tespit ediliyor.

Kilometreyle tutarsız yakıt: Belediye başkanının makam aracı olarak kullandığı hizmet aracına alınan yakıt miktarı ile kilometresine göre katettiği uzunluk birbirini tutmuyor. Tüketilen yakıt miktarı ile yazılı miktar arasında 5 bin 874.14 litre fark olduğu tespit ediliyor. Kamu, 47 bin 40.45 TL zarara uğratılıyor. Bazı araçlara da depo hacimlerinden daha fazla miktarda akaryakıt alınıyor. Kamu, 19 bin 991.92 TL zarara uğratılıyor.

Yandaşa ihalesiz iş: İlçedeki demir doğrama işleri, Başkan Çeleğen’in belediyede müdür olarak görev yapan kardeşi Halil Çeleğen vasıtasıyla ihalesiz olarak veriliyor, Kamu İhale Kanunu’na aykırı davranıldığı tespit ediliyor. Belediyenin elektrik işleri ihalesiz şekilde belediye başkanının yakınlarına veriliyor.

Belediye malı ücretsiz kira: Mülkiyeti belediyeye ait işyerleri ücretsiz şekilde kiraya veriliyor. İdarenin 12 bin 420 TL zarara uğratıldığı tespit ediliyor.

Yardımlar gayrimenkul zenginlerine: Belediyenin yaptığı gıda yardımlarının, üzerine taşınmaz kaydı bulunan vatandaşlara verildiği, gıda yardımı alan vatandaşlardan birinin üzerinde 18, bir başkasının üzerinde 6 adet gayrimenkul olduğu tespit ediliyor. Toplam kamu zararı 118 bin Çeleğen 610.17 TL.