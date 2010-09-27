-KAMUYA PERSONEL ALINACAK ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sınavla 36 müfettiş yardımcısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 30 bilişim uzman yardımcısı ile 37 iletişim uzman yardımcısı alacak. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ise 80 kobi uzman yardımcısı alımında bulunacak. Alımlara ilişkin duyurular Resmi Gazete yayımlandı. 25 Eylül Cumartesi günkü Resmi Gazetede yer alan duyuruya göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı sınavla 21 gıda, 9 ziraat (6 bitki koruma ve 3 zootekni bölümü) ve 6 veteriner hekim olmak üzere toplam 36 müfettiş yardımcısı alacak. Yazılı sınav, 8 Kasım 2010 tarihinde Ankara'da Saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınava en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden gıda mühendisi, ziraat mühendisi (bitki koruma ve zootekni bölümlerinden) ve veteriner hekim olarak mezun olan veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş adaylar katılabilecek. Ayrıca gıda mühendisi, ziraat mühendisi (bitki koruma ve zootekni bölümü mezunu) ve veteriner hekim adaylarının, kamu görevlerine İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği devam eden 2009 KPSS (A Grubu ve öğretmenlik) ile KPSS 2010 lisans sınavlarından birine katılmış ve bu sınavlarda KPSS-P/3 puan türünden en az 70 taban puan almış olmaları da aranacak şartlar arasında. Başvurular, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, 11 Ekim 2010 Pazartesi günü saat 9.00'dan itibaren başlayacak ve 22 Ekim 2010 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecek. -BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU- Bilgi Tenolojileri ve İletişim Kurumu, sınavla 30 bilişim uzman yardımcısı ile 37 iletişim uzman yardımcısı alacak. 25 Eylül Cumartesi günkü Resmi Gazetede yer alan duyuruya göre, sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Genel idare hizmetleri sınıfı 8'inci ve 9'uncu dereceli kadrolar için toplam 30 bilişim uzman yardımcıları alınacak. Yazılı sınav, 7 Kasım 2010 tarihinde Ankara'da yapılacak. Sınava elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme ve telekomünikasyon mühendisliği ile hukuk, iktisat, işletme ve uluslararası ilişkiler alanlarında en az dört yıllık lisans öğrenimi veren yüksek öğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilecek. Ayrıca adaylarda 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmaları da istenecek. Başvurular, 11-15 Ekim 2010 tarihleri arasında Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Yeşilırmak Sokak No.16 Demirtepe/Ankara adresine yapılacak. Atanacak bilişim uzman yardımcılarının alan/bölüm ve kontenjanları şöyle: ''Elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme ve telekomünikasyon mühendisliği (5), hukuk (8), iktisat (6), işletme (7), uluslararası ilişkiler (4)'' Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ayrıca yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile teknik hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı 8. dereceli kadrolar için 37 iletişim uzman yardımcısı alacak. Yazılı sınav, 28 Kasım 2010 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, telekomünikasyon ve endüstri mühendisliği alanlarında en az dört yıllık lisans öğrenimi veren yüksek öğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilecek. Ayırca 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak ta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. Başvurular 11-15 Ekim 2010 tarihleri arasında, Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Yeşilırmak Sokak No.16 Demirtepe/Ankara adresine yapılacak. İletişim uzman yardımcılarının alan/bölüm ve kontenjanları şöyle: ''Elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar ve telekomünikasyon mühendisliği (33), Endüstri mühendisliği (4)'' -KOSGEB SÖZLEŞMELİ KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOBGEB), merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere sınavla 80 sözleşmeli KOBİ uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan duyuruya göre sınava belirlenen dallarda en az 4 yıllık eğitim veren öğrenim kurumlarından veya denkliği onaylanmış yurt dışındaki okullardan mezun olanlar katılabilecek. Sınava, 30 Ekim 2010 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Adaylarda ÖSYM tarafından yapılan, KPSS sınavından aşağıdaki tabloda belirtilen bölüm mezunlarının 2009 veya 2010 yılı KPSSP-68 puan türünden 75 ve yukarısında puan almış olmaları istenecek. Müracaatlar 4-8 Ekim 2010 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar yapılacak. Sınavla 80 sözleşmeli KOBİ uzman yardımcısının alınacağı yerler sayıları şöyle: Adıyaman (3), Afyonkarahisar (2), Ağrı (3), Ankara (2), Antalya (1), Aydın (2), Balıkesir (1), Bolu (2), Bursa (1), Çorum (2), Denizli (2), Diyarbakır (2), Elazığ (3), Erzurum (2), Eskişehir (2), Gaziantep (2), Hatay (3), Isparta (2), Mersin (1), İstanbul (6), İzmir (2),Kastamonu (3), Kocaeli (2), Kütahya (1), Manisa (1), Mardin (3), Muğla (3), Ordu (1), Rize (2), Sakarya (1), Sivas (3), Tokat (3), Şanlıurfa (2), Van (2), Yozgat (2), Zonguldak (1), Aksaray (2), Karaman (1), Karabük (2)'' Bu arada Sağlık Bakanlığı, bu yılın 3. dönemi ilk defa ve yeniden (emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil) açıktan atama kurası (8 Ekim) yapacak.