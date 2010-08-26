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Ekonomi

KAMUYA PERSONEL ALIMI ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 13:05

-KAMUYA PERSONEL ALIMI ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Çukurova, Hitit ve Anadolu Üniversiteleri akademik personel, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ise sağlık personeli alımında bulunacak. Resmi Gazete'de yayımlanan duyurulara göre Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 9 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent, Mühendislik Mimarlık Fakültesi 3 profesör, Fen Edebiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi de 2'şer yardımcı doçent alacak. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi de Kimya Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde 1'er doçent, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Antrenörlük bölümünde 2, Spor Yöneticiliği bölümünde de 1 yardımcı doçent istihdam edecek. Anadolu Üniversitesi ise Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümüne 1'er profesör, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Fen Fakültesi Matematik Bölümü ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesine 1'er, İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü ile Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümüne de 2'şer doçent alacak. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü de, KPSS puanlarına göre sözleşmeli statüsüyle 2 hemşire ve 4 sağlık teknikeri alımında bulunacak. 

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