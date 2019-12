-Kamuya özürlü ÖMSS ile atanacak ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Aylin Çiftçi, kamuda istihdam edilecek özürlü personel için sınav öncesi hazırlık kursları düzenleyeceklerini bildirdi. Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak özürlü memurların atamasının, Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) ya da kurayla yapılacağını söyledi. Lise ve üniversite mezunlarının memurluk için KPSS gibi sınava tabi tutulacağını, ilkokul mezunlarının ise kura ile atanacağını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu: ''Şu an için 29 bin boş özürlü memur kadrosu var. Bu boş kadroları sağlıklı bir şekilde doldurmak istiyoruz. Nisan'a kadar çalışma yapacağız. Devlet Personel Başkanlığı da bu konuda çalışma yapıyor. Ne kadar personel alınacak bunu belirleyecekler. Devlet Personel Başkanlığı hangi branşlarda memur ihtiyaçları olduğunu kurumlara soruyor. Bunun sonunda KPSS gibi duyuru rehberi hazırlanacak. Adaylarda tercihlerini yapacak ve aldıkları puanlara göre atanacak.'' ÖMSS'nin her ilde yapılacağını ve bu konuda ÖSYM ile anlaşma sağlandığını belirten Çiftçi, ''Bir ilde tek kişi bile girmek istese o ilde sınav yapılacak'' dedi. Devletin özürlülere birçok ülkede olmayan fırsatlar sunduğunu söyleyen Çiftçi, ''Bu fırsatları engelliler iyi değerlendirmeli. Engelliler de iyi niyet göstermeli ve üretken olmak için çaba sarf etmeli. Türkiye'nin her yerinde, KPSS hazırlık kursları gibi ÖMSS hazırlık kursları düzenleyeceğiz. Mutlaka bu kurslara katılsınlar ve sınava hazırlansınlar. Ocak ayında başlamak üzere Nisan'a kadar 3 aylık sürede kurs olacak'' dedi.