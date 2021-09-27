Kamuya olan borçların yapılandırmasında son 4 güne girildi

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için son 4 güne girilirken dün itibarıyla 119 milyar 266 milyon lira alacak yapılandırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.

Bu çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterdi. Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 760 bin mükellef başvurdu.

Bu kapsamda dün itibarıyla 119 milyar 266 milyon liralık alacak yapılandırılırken bu kapsamdaki alacaklara karşılık 9 milyar 405 milyon lira tahsilat yapıldı.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla gerçekleştirilebiliyor.

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.

Yetkililer, vatandaşların son günleri beklemeden başvurularını yapmalarında yarar olduğunu, Covid-19 salgını nedeniyle mükelleflerin başvurularını vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

Öte yandan, yetkililer başvuru süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını da hatırlattı.

Peşin ödemelerde indirim

Düzenleme kapsamında peşin ödemeler ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021'e kadar ödenmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021'e kadar yapmaları gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Ödemeler, kredi veya banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dairelerine ve SGK'ye olan borçlara ilave olarak, Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlüklerine, il özel idarelerine, belediyelere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna, Türkiye Barolar Birliğine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine, Türk Tabipleri Birliğine, Türk Diş Hekimleri Birliğine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Türk Veteriner Hekimleri Birliğine olan ve 7326 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların da başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştı.

Yetkililer, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik Kanun'da bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde değişiklik olmadığını belirterek, Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Yangın ve sel felaketi nedeniyle getirilen mücbir sebep halinde başvuru ve ödemeler

Yangın ve sel felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki borçluların da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Ancak mücbir sebep halinde olan bu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mücbir sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere yeniden belirlenen sürelerde yapabilecekler. (AA)