Kamuya bu yıl 100 bin personel alınacak

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak KPSS ile bu yıl içinde sözleşmeli ve kadrolu memur olmak üzere yaklaşık 100 bin personel alınacağını söyledi.



Temaslarda bulunmak, temel atmak ve açılış törenlerine katılmak üzere seçem bölgesi Kastamonu'ya gelen Bakan Başesgioğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KATSO) ziyaret ederek yeniden göreve seçilen yönetimi kutladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başesgioğlu, bı yıl KPSS yapılacağını belirtirken telefonla Ankara'yı arayıp, yetkililerden bilgi aldı. Başesgioğlu, KPSS'nin bazen her yıl. bazen iki yılda bir yapıldığını hatırlatırken şöyle dedi:



"Bu yıl yapılacak sınava yeni mezun olacak çocuklarımız da girip, başarılı olmaları halinde kamuda çalışma hakkı kazansın. 2008 yılında sınava girip puanını yükseltmek isteyen gençlerimize de böyle bir imkan tanımış oluyoruz. Hem puanı yükseltmek, hem de yeni mezun öğrenci çocuklarımızın sınava girmelerinin önünü açacak bir düzenleme. Her yıl kamuya alınacak personeli açıklıyoruz. Merkezi bütçe olarak 21 bin civarında memur kadrosu açıklandı. Polis, sağlık ve diğer tekilatlarımıza sözleşmeli personel alınması sözkonusu. Yeni bunu şöyle karşılaştırdığımız zaman, 90 ila 100 bin arasında sözleşmeli, hem de değişik adlarla personel alınacak. KPSS, ÖSYM ile görüşülerek 27-28 Haziran tarihlerinde olabilir."



