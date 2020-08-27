Kamuya ait sigorta şirketleri Varlık Fonu altında birleşti!

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından yürütülen, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi süreci, yapılan genel kurul toplantılarında onaylandı.

TVF açıklamasına göre, "Fon tarafından ülke ekonomisinin tasarruf bazının büyütülmesi, bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi, aynı zamanda Yeni Ekonomi Programı kapsamında sigortacılık ve bireysel emeklilik alanında planlanan reformlara ivme kazandırılması amacıyla yürütülen, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi süreci, yapılan genel kurul toplantılarında kabul edildi".

Birleşmenin onaylanmasına yönelik genel kurullar; Halk Hayat Emeklilik AŞ, Ziraat Emeklilik AŞ ile Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ için 24 Ağustos 2020; Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ ve Güneş Sigorta AŞ için ise 27 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşti.

Güneş Sigorta'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şirketin unvanının Türkiye Sigorta AŞ olarak değiştirilmesine ve birleşme nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının 540 milyon TL'den 5 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, birleşmiş kamu şirketlerine ilişkin tüm detaylı bilgiler, ilerleyen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımı ile düzenlenecek tanıtım toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.