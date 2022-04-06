Kamuya ait santral imara açıldı

İstanbul Esenyurt'ta EÜAŞ ve Hazine'ye ait 23 dönümlük arazi yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ticaret ve konut yapılabilir hale getirildi.

EÜAŞ’ın Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin bulunduğu Esenyurt’taki 23 dönümlük arazisi için plan değişikliği yapıldı. Ticaret ve konut alanına çevrilen arazide yapılan değişikliğe yapılan itirazlar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildi. Araziyle ilgili kararın yerine getirilmesinde Özelliştirme İdaresi yetkili kılındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda özetle şöyle denildi:

Mülkiyeti Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Esenyurt’taki parsellere ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Ticaret+Konut Alanı, Teknik Altyapı, park ve yol kullanım kararları getirilmeisine yönelik plan değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, gereğinin yerine getirilmesi hususunda AİB’in yetkili kılınmasına karar verilmiştir.